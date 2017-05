PJ detém suspeito de furtos que remontam a 2014

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou em conferência de imprensa a detenção de um homem de 48 anos, proveniente da República Popular da China e suspeito de envolvimento em dois casos de roubo que remontam a Janeiro de 2014. O suspeito foi interceptado no passado dia 14 quando tentava entrar em Macau com um utensílio de plástico que lhe permitiria destrancar portas. Após investigação, o homem confessou os dois crimes, que terá cometido com um parceiro de crime.

Os casos ocorreram a 21 e 23 de Janeiro de 2014 e tiveram respectivamente como alvos o Edifício Tong Lau, localizado na Rua da Esperança e um outro edifício, da Rua da Tercena. Nos dois golpes terão sido roubadas mais de 20 mil patacas. Na altura, a Polícia Judiciária conseguiu identificar os dois suspeitos graças aos sistemas de videovigilância situados em prédios vizinhos, mas os alegados assaltantes conseguiram sair de Macau.

Em Abril do mesmo ano, o outro suspeito foi interceptado ao tentar entrar no território e após investigação, a Polícia Judiciária descobriu que o homem estava envolvido em vários outros casos semelhantes. O homem foi condenado a uma pena de prisão de seis anos e seis meses.