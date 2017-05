A segunda edição da Festa Latina ou “Noche Caliente” no Clube Pacha Macau decorre no sábado, 27 de Maio. A noite vai ser animada com ritmos latinos, numa selecção conduzida pelos DJs Jekey e Julian Ortiz. A entrada é grátis até à uma da manhã para quem se inscrever antecipadamente na lista de convidados, através da página oficial no Facebook do clube. Os bilhetes adquiridos à porta custam 100 patacas, com direito a uma bebida. As portas abrem a partir das 23h.

