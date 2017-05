Mak Soi Kun quer simplificação de procedimentos para resolver problema das infiltrações  

O deputado Mak Soi Kun assegura, numa interpelação escrita que endereçou ao Governo, que recebeu inúmeras queixas sobre infiltrações graves dentro de apartamentos. Depois de uma breve investigação, o parlamentar concluiu que alguns vizinhos não cooperam com os técnicos do Instituto de Habitação que tentam aceder às suas habitações para efectuar as necessárias vistorias. À falta de cooperação dos residentes, juntam-se “procedimentos administrativos do Governo complicados”.

Na interpelação escrita que dirige ao Governo, Mak Soi Kun lembra que o problema das infiltrações afecta seriamente a vidas dos residentes, tendo também implicações ao nível da higiene. O problema representa ainda um desperdício de água, podendo colocar em risco a segurança estrutural dos edifícios. O deputado pergunta, por isso, quando vai o Executivo “concluir o trabalho de revisão da lei para simplificar os procedimentos?”

No mesmo texto, Mak Soi Kun questiona ainda porque “não existe uma calendarização para a revisão da lei?” e finaliza com uma terceira interrogação: “Tem o Governo planos e medidas para ajudar os cidadãos a resolver a questão da dificuldade de entrar nos apartamentos para reparar os problemas de infiltrações e fugas de água?”.