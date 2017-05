Macau acolhe acolhe Congresso Asiático da Skål International

Macau vai ser o palco da 47ª edição do Congresso Asiático da Skål International. O certame decorre em Macau em 2018, depois do território ter já acolhido o evento em 1996 e em 2007. A Skål International é uma organização internacional que junta os dirigentes de todas as áreas da indústria do turismo e que promove anualmente congressos destinados à promoção turística. A organização do evento em Macau segue a linha de acção governativa de promoção do sector MICE (Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições).

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...