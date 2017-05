Há um novo jardim interior no MGM Macau

O hotel-casino MGM Macau anunciou ontem uma nova decoração interior para o período de Verão. Instalada na grande praça do Rossio, a iniciativa tem como tema “Beauty in the Air”. A decoração foi criada em colaboração com o designer norte-americano Stephen Stefanou, conhecido pelas estruturas de arte e instalações decorativas de grandes dimensões. O artista vem colaborando desde há anos com o MGM Macau e o hotel-casino da marca nos Estados Unidos da América.

O átrio, inspirado na arquitectura europeia e portuguesa, foi embelezado com esculturas e instalações em grande escala de elementos da natureza. Na grande praça do Rossio há agora grandes estruturas em vidro de flores e borboletas iluminadas, reproduzindo-se assim um jardim luminoso e colorido.

O átrio do hotel-casino foi decorado com mais de 110 borboletas de grande dimensão e 17 flores de quatro tipos diferentes: açafrões, anémonas, íris e girassóis. As peças são todas elas forjadas em vidro sintético. Seis grandes espreguiçadeiras fabricadas sob encomenda foram instaladas nos bolbos das flores, oferecendo aos visitantes um acolhedor espaço para sentar e relaxar. A administração do hotel-casino espera atrair visitantes com esta nova decoração da grande praça do Rossio, anunciando-a como “um local perfeito para famílias e grupos de amigos passarem tempo de qualidade”. O lugar será, por ventura, uma alternativa a visitar para quem queira se queira refugiar do calor da rua.