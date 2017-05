DSPA lembra que candidaturas ao abate de motociclos terminam em Junho

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) lembrou ontem os proprietários de motociclos a ciclomotores com motores a dois tempos que o prazo para a entrega das candidaturas relativas ao abate de veículos termina a 30 de Junho. O mecanismo, criado pelo Governo, surge na sequência da entrada em vigor, a 1 de Julho, do regulamento administrativo relativo aos valores-limite de emissão de gases de escape poluentes dos veículos em circulação e métodos de medição. O apelo da DSPA visa “melhorar a qualidade do ar nas vias públicas de Macau e assegurar a saúde da população”. Até à data a DSPA recebeu cerca de 4000 candidaturas, tendo sido concluídos cerca de 3400 processos de apreciação e aprovação. Cerca de 3300 motociclos e ciclomotores foram trasportados para o Centro de Inspecções de Motociclos em Macau para efeitos de cancelamento e abate, tendo sido concedido apoio financeiro a 2900 casos.

