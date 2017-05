DSCT instaurou processo administrativo à CTM

Concluída que está a análise ao relatório preliminar da CTM sobre a falha que a 18 de Abril deixou mais de 30 mil clientes da empresa sem acesso à Internet, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações decidiu instaurar um processo administrativo à empresa. A CTM tem dez dias para apresentar uma resposta e justificar o “apagão” de meados do mês passado. A eventual penalização da Companhia de Telecomunicações de Macau está dependente da resposta que a empresa apresentar ao Governo.

Quase um mês após uma falha de software ter deixado mais de 30 mil clientes da Companhia de Telecomunicações de Macau sem acesso à Internet, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (DSCT) anunciou que instaurou um processo de infracção administrativa à empresa. A novidade foi ontem avançada por Derby Lau Wai Meng, directora dos Correios, à margem da cerimónia de emissão da etiqueta postal referente ao “Ano Lunar do Galo”.

Aos jornalistas, a responsável referiu que a análise do primeiro relatório da CTM, entregue poucos dias após o acidente, já foi concluída. Lau Wai Meng não quis revelar quais foram as conclusões que o Governo retirou do documento, justificando que vai aguardar por uma nova resposta da Companhia de Telecomunicações de Macau: “Já acabamos de analisar o primeiro relatório e agora já levantamos o processo de infracção, depois de iniciar este processo a CTM tem dez dias para se pronunciar sobre a sua posição”, explicou Derby Lau.

Lau Wai Meng deixou claro que a possibilidade da empresa poder vir a ser penalizada ou não vai depender da resposta ao processo de infracção administrativa instaurado pelo Governo, bem como às justificações apresentadas pela empresa: “Ainda não podemos concluir qual é a pena ou se vamos penalizar a CTM ou não. Tudo depende da resposta do processo que iniciámos agora e não posso retirar conclusões sem o processo estar acabado.”

Questionada quanto à possibilidade de uma normalização do mercado quando for altura de renovar o contracto quinquenal com a CTM, Lau Wai Meng remeteu a resposta para o regulamento administrativo que regula a licença da de concessão dos serviços de Internet: “No futuro ainda vamos estudar uma implicação da licença de convergência na qual podemos considerar a cláusula de direito dos consumidores”, sublinhou a Directora dos Correios

CTT lançam edição de selo comemorativo do Ano Lunar do Galo

Derby Lau Wai Meng falou à imprensa à margem da cerimónia de lançamento da etiqueta postal comemorativa do “Ano Lunar do Galo”. A vinheta poderá ser adquirido a partir de amanhã nas máquinas automáticas dos CTT (Correios e Telecomunicações de Macau), localizadas em diversos locais do território. Devido à forte procura esperada, o período de utilização de certas máquinas estará restrito a 10 minutos por pessoa durante o dia de amanhã.

O dia 17 de Maio é também a data em que se celebra tanto o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, como o Dia Internacional dos Museus. Por ocasião das efemérides, o Museu das Comunicações irá ter entrada gratuita (ver texto na página 12).

CVN