O ataque perpetrado pelo ransomware WannaCry continua em marcha e para prevenir eventuais prejuízos, a CTM actualizou ontem as medidas de protecção a que sujeita os seus serviços com o propósito de proteger os dados alojados nos seus servidores. A Companhia de Telecomunicações de Macau insta os residentes do território a instalar o software providenciado pela Microsoft no seu website com o objectivo de prevenir eventuais ataques.

