Concerto da banda coreana T-ara em Macau adiado sine die

Os organizadores do concerto em Macau da “girls band” coreana T-ara apresentaram um pedido oficial de desculpas pelo adiamento do espectáculo inicialmente agendado para 20 de Maio.

Num comunicado emitido ontem, a organização explica que devido a questões contratuais entre a banda e a empresa agenciadora MBK, duas das artistas que a banda não puderam apresentar-se no território para participar no concerto.

O acordo para o espectáculo em Macau previa a participação dos seis elementos integrantes da banda. O comunicado indica que “os organizadores já tiveram que fazer um grande esforço” para conseguir que todos as artistas participassem no concerto que se realizou em Taipé no passado sábado, 13 de Maio.

Agora, a organização concedeu um prazo limite à empresa MBK – até 27 de Maio – para providenciarem uma data na qual possam garantir a presença de todos os elementos da banda, em Macau, ficando o espectáculo adiado até ser alcançado um consenso.

Quem quiser obter o reembolso do valor do bilhete, poderá fazê-lo no prazo de 30 dias, mas só a partir da data de confirmação do concerto e através de respectivo agente de compras.