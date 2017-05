Comandante da PSP promete reforço dos mecanismos internos de supervisão

Os três agentes detidos no fim-de-semana pela Polícia Judiciária integravam os quadros do Departamento Policial de Macau e do Serviço de Migração, clarificou ontem Leong Man Cheong num breve comunicado. O Comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública não esconde a sua desilusão com a detenção dos três agentes, mas garante que a corporação que dirige sempre atribuiu grande importância à conduta disciplinar dos seus funcionários e vai, como tal, tratar o caso de forma imparcial.

Leong Man Cheong assegurou ainda que a PSP vai cooperar com a investigação da Polícia Judiciária. O responsável promete ainda o reforço da supervisão interna com o objectivo de evitar que casos da índoles se voltem a repetir no futuro. Dos três agentes detidos, um (de apelido Wong) integrava as fileiras do Departamento Policial de Macau e os dois outros, de apelido Ho e Chong, trabalhavam no Serviço de Migração.