O Chefe do Executivo tem uma vivenda ao seu dispor em Coloane, com os encargos a serem pagos pelo Governo da RAEM. A revelação foi feita, ontem, por Ho Chio Meng, que fez um paralelo com o arrendamento, por parte do Ministério Público, da vivenda em Cheoc Van.

De acordo com o ex-Procurador, a casa ao dispor de Chui Sai On é utilizada por motivos profissionais e nem os secretários têm acesso à propriedade, caso o Chefe do Executivo assim deseje.