Aprender português em Coimbra com crianças locais

A Casa de Portugal vai levar pela primeira vez crianças e pré-adolescentes a Portugal para que possam aprender o idioma de Camões com crianças locais. A iniciativa vai levar até Coimbra um conjunto de miúdos com idades compreendidas entre os 9 e os 13 anos. Através de um conjunto diversificado de actividades lúdicas, desportivas, científicas e culturais, a coordenadora do projecto, Maria Simões, acredita que os participantes terão oportunidade de mergulhar não só na língua, mas também na cultura e no modo de viver português.

Foi através de conversas com pais de crianças de língua materna não portuguesa que Maria Simões, professora e antiga vice-presidente da Escola Portuguesa de Macau, se apercebeu da inexistência de um curso de aprendizagem da língua dedicado a crianças tão jovens. A escolha da cidade – Coimbra – surge pelo facto da coordenadora ter raízes em Coimbra e pela consequente facilidade no estabelecimento de contactos com organizações locais. O Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola nº 10 é a entidade escolhida para a co-organização do curso, que se realiza de 1 a 22 de Julho com a chancela da Casa de Portugal.

O curso conhece este ano a sua edição inaugural, mas Amélia António, presidente da Casa de Portugal, não deixa de lado a hipótese de dar continuidade ao projecto caso a adesão à iniciativa seja positiva. A dirigente associativa afina pelo mesmo diapasão que a coordenadora do projecto, ao notar a falta de uma “interacção de forma sistemática e profunda com os falantes da língua.”

Maria Simões justifica a escolha do Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola n.º 10 com o facto do organismo ter experiência na organização de actividades de férias para alunos do primeiro e segundo do ciclo. O passo seguinte passou pela apresentação de uma proposta à directora pedagógica da organização no sentido de preparar um curso específico de português para os estudantes de Macau que lhes deixasse tempo livre para outras actividades: “Estudariam da parte da manhã e depois de tarde era bom que se pudessem integrar nas outras actividades com os alunos de lá”, explica a coordenadora.

As manhãs serão dedicadas ao desenvolvimento do português “com recurso às novas tecnologias e a metodologias bastante diversificadas para que não seja um prolongamento da escola”, refere Maria Simões. A plataforma de programação de histórias, jogos e animações “Scratch” deve ser o método de ensino utilizado, em aulas que se propõem complementar os estudos que os alunos frequentam em Macau.

Os fins-de-semana e as quartas-feiras são dias “livres” durante os quais as crianças do território deverão ter oportunidade de interagir com os jovens de Coimbra e, através das várias actividades, impulsionar o conhecimento que têm da língua portuguesa. Oficinas de escultura, pintura e programação, equitação, idas a piscinas e à praia, visitas ao Centro de Ciência e ao Jardim Botânico são algumas das actividades previstas para os 22 dias que os alunos do território deverão permanecer em Portugal.

Maria Simões explica que todas as visitas têm “objectivos bem definidos”: “Não é só visitar por visitar”. Por exemplo, a actividade prevista para a Mata Nacional do Choupal insere-se num programa de exploração da natureza, enquanto as visitas ao Museu Nacional Machado de Castro e às ruínas de Conímbriga pretendem transmitir conhecimentos sobre a formação da cidade de Coimbra.

Aos participantes é apenas exigido o nível de português A1 “por ser um nível que permite já compreender a linguagem básica”. Uma vez que o curso não é de iniciação, as crianças devem ter adquirido previamente alguns conhecimentos da língua.

As inscrições podem ser realizadas na Casa de Portugal até ao próximo dia 24 e os valores variam entre as 18 mil patacas para sócios e 25 mil patacas para não sócios. O preço inclui acompanhamento por adultos, estadia, refeições, deslocações, aulas, actividades de tempos livros, entradas em museus e parques e seguros.

CVN