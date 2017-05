Visita papal: Governo de Lisboa agradece às forças de segurança

A ministra da Administração Interna do Governo de Lisboa agradeceu ontem, às forças de segurança, numa nota tornada pública pelo seu gabinete, “o profissionalismo, o empenho e a dedicação revelados na Operação Fátima”, atribuindo-lhes o “inquestionável sucesso” da visita do papa.

“Esta operação, uma das mais complexas alguma vez realizadas em Portugal, sob coordenação da Secretária Geral do Sistema de Segurança Interna, em matéria de segurança interna, traduziu da melhor forma o elevado grau de competência das diferentes estruturas do País em matéria de Segurança e Proteção e Socorro, as quais trabalham diariamente para que Portugal continue a ser considerado como um dos países mais seguros do Mundo”, refere a nota do gabinete da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.