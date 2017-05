Venetian acolhe exposição sobre artes marciais  

O Venetian foi o local escolhido para albergar a exposição “A Global Martial Arts Exhibition” (Exposição Global de Artes Marciais), uma mostra que vai estar patente ao público apenas durante dois dias, a 7 e 8 de Julho. As mais recentes novidades do universo das artes marciais, em domínios como os equipamentos desportivos ou as bebidas energéticas e os suplementos alimentares, são algumas das áreas que estarão em destaque no certame. À margem da exposição, especialistas em artes marciais vão ministrar um seminário sobre Jeet Kune Do, o sistema de técnicas marciais desenvolvido por (JKD) Bruce Lee.

Na noite de 8 de Julho a Ace Hero Films apresenta também “A Tribute to Bruce Lee JKD”. O tributo é um espectáculo que combina artes marciais com performances musicais ao vivo. O espectáculo foi convidado pelo Instituto do Turismo de Freiburg (Alemanha) para participar no primeiro Festival Internacional de Musicais de Freiburg em 2018.