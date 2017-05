Eleições locais no Nepal: As autoridades nepaleses vigiam as urnas de voto durante o transporte para o centro de contagem, situado em Kathmandu, capital do Nepal, durante o dia de domingo, 14 Maio. O Nepal organizou ontem a primeira volta das suas eleições locais, conduzidas pela primeira vez em 20 anos. EPA / NARENDRA SHRESTHA

