Toxicodependência: Número de jovens consumidores diminuiu em 2016

O número de jovens consumidores de estupefacientes desceu em 2016. Os dados recolhidos pelo Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau e divulgados na passada sexta-feira pela Comissão de Luta contra a Droga (CLD) mostram que, de um total de 548 toxicodependentes identificados, 6,2 por cento eram jovens. Este número regista uma diminuição de 53,3 por cento face a 2015. O “ice” continua a ser a substância mais consumida, sendo que os usuários representam mais de 35 por cento do total, percentagem que tem vindo a subir.

De acordo com um comunicado do Instituto de Acção Social (IAS) relativo à primeira sessão plenária da Comissão da Luta Contra a Droga do ano de 2017, a despesa mensal para consumo de droga foi, entre os residentes do território, em média, superior a sete mil patacas, valor que regista um acréscimo de 11,8 por cento relativamente ao período homólogo de 2015.

Por outro lado, “quanto ao local de consumo, mais de 70 por cento dos toxicodependentes optavam por praticar o vício no próprio domicílio, casa de amigo ou hotel, facto esse que revelou que o consumo tenta a tornar-se oculto”, explica a Comissão de Luta contra a Droga em comunicado.

Em Janeiro deste ano, entrou em vigor a proposta de lei de combate à toxicodependência, que veio agravar as penas para quem consome e trafica droga para o território. Quem incorra no crime de consumo de estupefacientes, por exemplo, pode ser sancionado com pena máxima de três meses a um ano. Antes de alterada a legislação, a pena máxima era de três meses.

Ainda em relação aos jovens, o Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Problemática de Droga dos Jovens “propõe reforçar as acções de sensibilização para a prevenção do consumo de drogas, bem como recorrer às equipas de intervenção comunitária para jovens das instituições particulares.”