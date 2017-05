“The Parisian”: Resultado de segunda ronda de análises conhecida dentro de duas semanas  

Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, estima que o resultado dos testes à segunda ronda de análises da água do resort “The Parisian” possa vir a ser revelado dentro de duas semanas. A investigação prende-se com o diagnóstico de Doença do Legionário em três pacientes de Hong Kong que visitaram o empreendimento da Sands China durante o período de incubação da doença. A Direcção dos Serviços de Saúde confirmou que múltiplas amostras de água do hotel deram resultado positivo para a legionella, a bactéria responsável pela doença. Citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o director dos Serviços de Saúde referiu que a doença em causa é muito rara em Macau, tendo-se verificado apenas um caso em 2010 e nenhum outro até à data.

