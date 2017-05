“The Parisian” infestado. “Legionella” presente numa dezena de amostras  

A Direcção dos Serviços de Saúde revelou que das 78 amostras de água recolhidas nas instalações sanitárias e nos polibans do resort “The Parisian” no passado dia 21 de Abril, 10 registaram valores anormais da bactéria “legionella pneumophila”. Foram ainda detectadas anomalias no funcionamento do sistema de cloração da água redistribuída, bem como insuficiência do cloro residual. As amostras recolhidas nas piscinas, jacuzzis e fontes não acusaram a presença da bactéria e ao hotel foi exigida a correcção e limpeza imediata de todas as peças colocadas nas saídas de água.

A iniciativa de recolher amostras no resort “The Parisian” surgiu depois da Direcção dos Serviços de Saúde ter sido alertada pelos mesmos serviços homólogos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) da existência de três casos da “doença do legionário” em pacientes que tinham estado em Macau durante o período de incubação da bactéria. O factor comum aos três homens era a unidade hoteleira: dois dos infectados pernoitaram no “The Parisian” entre Janeiro e Março e o terceiro paciente tinha apenas passado de visita em Dezembro passado, correspondendo estes meses ao período de incubação da bactéria.

Ao “The Parisian” foi de imediato exigida a desinfecção, manutenção e recolha de amostras dos diversos sistemas de água, a confirmação da redução e manutenção dos valores mínimos das análises através da entrega de relatórios periódicos, a suspensão do funcionamento das fontes e suspensão da utilização dos quartos usados pelos três pacientes de Hong Kong.

Em comunicado, os Serviços de Saúde referiram que o hotel tinha já implementado todas as medidas de melhoria e que tinham já procedido a uma segunda recolha de amostras de água.