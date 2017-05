Sónia Chan demonstra pesar pelo falecimento do ex vice-primeiro ministro

Sónia Chan, na qualidade de Chefe do Executivo interina, manifestou pesar pelo falecimento, na passada terça-feira, do ex vice-primeiro ministro, Qian Qichen. Na carta de condolências, Chan salienta os esforços de Qian Qichen no processo de transferência de administração do território e sublinha o contributo dado por Qian no âmbito do diálogo entre a China e Portugal em assuntos relacionados com Macau. A também secretária para a Administração e Justiça sublinha que o ex vice-primeiro ministro “manter-se-á sempre na memória de todos” pela sua dedicação aos assuntos de Hong Kong e Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...