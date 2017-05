Seul diz que novo ensaio balístico de Pyongyang é uma “perigosa provocação”

A Coreia do Norte voltou ontem a conduzir um novo ensaio balístico e a iniciativa valeu ao regime de Pyongyang fortes críticas do novo responsável pela presidência sul-coreana. Moon Jae-in qualificou o teste balístico de “perigosa provocação”. O Governo de Tóquio considera que o Governo norte-coreano poderá ter testado um novo tipo de míssil.

O recém-empossado Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, classificou neste domingo como “perigosa provocação” o lançamento de um míssil balístico realizado pela Coreia do Norte, o primeiro desde que assumiu o poder.

Moon Jae-In condenou veementemente o lançamento devido ao facto de esta “provocação” ter ocorrido apenas dias depois da tomada de posse de uma nova administração na Coreia do Sul, declarou o porta-voz presidencial Yoon Young-chan, após uma reunião de urgência do Conselho Nacional de Segurança.

A Coreia do Norte levou ontem a cabo um novo teste balístico, a partir da sua base de Kusong, a norte de Pyongyang.

As autoridades sul-coreanas indicaram que o míssil, disparado às 05:27 da manhã percorreu cerca de 700 quilómetros antes de cair no Mar do Japão, pelo que o ensaio terá sido bem-sucedido, considerando tratar-se de um míssil balístico, apesar de continuarem a proceder à análise dos detalhes do lançamento para determinar o tipo de projétil em causa.

O Presidente da Coreia do Sul, que tomou posse na semana passada, afirmou que o lançamento norte-coreano constitui uma “clara” violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e um “grave desafio” à paz e à segurança internacionais.

A Coreia do Sul está a “deixar aberta a possibilidade de diálogo”, “mas devemos lidar de forma severa com a provocação para impedir erros de cálculo por parte da Coreia do Norte”, afirmou ainda Yoon Young-chan, citando o chefe de Estado sul-coreano.

Este é o segundo disparo de um míssil realizado pelo regime de Pyongyang em cerca de duas semanas e o primeiro depois da eleição de Moon Jae-In para a presidência da Coreia do Sul.

O Japão também já reagiu ao lançamento de um novo míssil por parte da Coreia do Norte, com o primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, a afirmar que é “absolutamente inaceitável” e que Tóquio vai responder resolutamente, tendo, entretanto, apresentado um protesto à Coreia do Norte através da embaixada do Japão em Pequim.

Shinzo Abe afirmou ainda que as autoridades estão a analisar as eventuais implicações do lançamento norte-coreano.

Pouco depois, a ministra da Defesa do Japão, Tomomi Inada, avançou a possibilidade de o míssil disparado por Pyongyang ser de um novo tipo, dada a altitude e a duração do seu voo.

Tomomi Inada explicou que o projéctil voou aproximadamente meia hora e a uma altitude superior a 2.000 quilómetros, mas ressalvou a necessidade de mais análises para confirmar a possibilidade que avançou.