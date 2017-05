Serviços de Saúde acompanham caso de infecção colectiva de gripe em lar de idosos

A Direcção dos Serviços de Saúde foi notificada na noite de sexta-feira para a existência de um caso de infecção colectiva de gripe no lar de idosos Pou Tai, diagnosticado em três utentes da instituição com idades compreendidas entre os 84 e os 93 anos. Uma investigação levada a cabo pelo organismo apurou que desde o dia 9, as três pacientes apresentaram sintomas de infecção do tracto respiratório superior. O estado de saúde das três idosas encontra-se, ainda assim, estável, e nenhum dos casos implica cuidados acrescidos. Os sintomas apresentados foram leves e, após a realização de exames, não se verificou a necessidade de internamento hospitalar. Os restantes utentes e funcionários do lar não apresentaram quaisquer sintomas.

O lar em questão já aplicou medidas de controlo do surto, que passam pela desinfecção, limpeza e manutenção da ventilação do ar no interior das instalações. O estabelecimento foi ainda instado a cumprir de forma rigorosa as normas de isolamento.