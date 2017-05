Rodrigo Duterte visitou comunidade filipina de Hong Kong

O Presidente das Filipinas esteve na sexta-feira em Hong Kong, onde visitou pela primeira vez a comunidade filipina, de cerca de 180 mil pessoas, antes de partir para o fórum “Uma Faixa, Uma Rota”, em Pequim.

De acordo com o jornal South China Morning Post (SCMP), Rodrigo Duterte aterrou em Hong Kong na quinta-feira à noite, após uma visita ao Camboja, onde participou no fórum da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), organização a que as Filipinas presidem este ano.

Duterte é o segundo chefe de Estado a visitar a cidade em poucos dias, após o Presidente indonésio Joko Widodo ter estado na vizinha Região Administrativa Especial na semana passada.

De acordo com o South China Morning Post, a polícia de Hong Kong disse não ter recebido notificação de qualquer protesto contra o Presidente filipino.

Apelidado, segundo o jornal, de “Trump do Oriente”, Duterte tem sido duramente criticado por promover uma campanha antidrogas que resultou na morte de milhares de alegados toxicodependentes e traficantes às mãos da polícia e de grupos de vigilantes.

Em Hong Kong, Duterte encontrou-se, no sábado, com membros da comunidade filipina num hotel perto do aeroporto, antes de partir para Pequim, onde participa na cimeira “Uma Faixa, Uma Rota”, sobre desenvolvimento económico.

De acordo com o consulado das Filipinas em Hong Kong, não há planos para Rodrigo Duterte se encontrar com o chefe do Executivo da cidade ou outros dirigentes. Cerca de 180 mil filipinos vivem em Hong Kong, a maioria a realizar trabalho doméstico, de acordo com dados governamentais.

Antes de deixar Manila no início da semana, o porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros filipino Robespierre Bolivar sublinhou a importância da paragem de Duterte em Hong Kong: “A comunidade filipina [em Hong Kong] tem sido fundamental na promoção de melhores relações comerciais entre as Filipinas e Hong Kong e na promoção das oportunidades de investimento e destinos turísticos do nosso país”, disse.

Vinte e oito chefes de Estado reúnem-se até ao final do dia de hoje em Pequim, para o fórum “Nova Rota da Seda”, um gigante plano de infraestruturas que coloca a China no centro da futura ordem mundial.

