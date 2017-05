Rodolfo Ávila conquista pódio na ronda inaugural do CTCC

Rodolfo Ávila, que compete ao volante de um Volkswagen Lamando GTS, conquistou ontem um terceiro lugar na primeira corrida da ronda inaugural do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC), que teve lugar no Circuito Internacional do vizinho município continental de Zhuhai.

O piloto de Macau arrancou da nona posição da grelha de partida, na primeira corrida, e conseguiu ir ganhando lugares até chegar ao lugar mais baixo do pódio. No final das 10 voltas, Ávila ficou a 8,7 segundos do vencedor. Wang Rui, piloto do Interior do Continente, foi o mais rápido ao longo das 10 voltas. Wang, refira-se, é colega de equipa do piloto de Macau.

Na segunda corrida, Ávila arrancou do 13.º lugar da grelha de partida e conseguiu subir até ao sétimo posto, ainda que a cerca de 17 segundos do mais rápido. O vencedor acabou por ser He Zixian, piloto da China Continental que compete ao volante de Haima.

Após a primeira das oito rondas, Wang Rui é o líder do campeonato com 25 pontos, seguido por He Zixian, com 21 pontos, em igualdade pontual com o piloto Zhu Daiwei (Lamando GTS). Por sua vez, Rodolfo Ávila ocupa a quinta posição com 20 pontos.