PSP garante que viaturas são atribuídas em linha com a lei

A Polícia de Segurança Pública (PSP) clarificou ontem que ao seu comandante foi atribuído apenas um veículo para uso particular que contém a placa ‘PSP’. Citadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as forças de segurança alegaram ainda que as restantes viaturas que foram mencionadas numa notícia avançada por um jornal em língua chinesa não foram entregues ao comandante da Corporação, sendo partilhadas entre diferentes divisões, incluindo a viatura do segundo-comandante e aquelas destinadas à patrulha e inspecção e actividades de policiamento. Segundo a mesma estação, a Polícia reitera que todos os veículos sob a sua administração são alocados para diferentes propósitos, em linha com a legislação e atribuídos a diferentes divisões de acordo com uma alocação de recursos razoável.

