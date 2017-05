Pequim quer capturar asteroide e coloca-lo na órbita da Lua

O programa espacial chinês estuda lançar uma missão que “capture” um asteroide e o coloque na órbita da Lua, visando explorar os seus minerais e metais ou até usá-lo como estação permanente, avançou um jornal de Hong Kong.

Citado pelo South China Morning Post, o chefe do programa chinês de exploração lunar, Ye Peijian, assinalou que, até 2020, a China lançará as suas primeiras missões com destino a asteroides, corpos espaciais nos quais também a norte-americana NASA está interessada, pelos possíveis usos na mineração ou agricultura.

Ye sublinhou que muitos dos asteroides presentes no Sistema Solar – alguns relativamente perto da Terra – contêm uma alta concentração de metais preciosos, e ainda que por agora a sua exploração seja uma missão de alto risco, poderá a longo prazo ser muito rentável.