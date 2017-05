Pequim e Tbilisi assinam acordo de livre comércio

A China e a Geórgia assinaram este domingo, em Pequim, um tratado de livre comércio, o primeiro que o gigante asiático subscreve com uma economia da antiga órbita soviética, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

O acordo foi anunciado no âmbito do Fórum de Cooperação Novas Rotas da Seda, uma iniciativa do governo chinês, que decorre até ao final do dia de hoje em Pequim e que conta com a participação de líderes de cerca de três dezenas de países.

Em virtude do tratado de livre comércio, que vai entrar em vigor no final deste ano ou no início do próximo, a Geórgia compromete-se com uma maior abertura do seu sector de serviços, especialmente em finanças e transportes, enquanto a China irá abrir os seus mercados turístico e de transporte marítimo àquele país do Cáucaso.