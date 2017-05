Oliveirense regressa ao Campeonato da II Divisão

A Oliveirense assegurou este domingo o regresso à II Liga portuguesa de futebol, apesar da derrota na receção ao Salgueiros, por 1-0, na derradeira jornada da zona Norte do Campeonato de Portugal, enquanto o Merelinense vai disputar o ‘play-off’.

A formação de Oliveira de Azeméis conquistou o direito de disputar pela 10.ª vez o segundo escalão do futebol nacional, no qual militou ininterruptamente entre 2008 e 2016, depois de uma primeira passagem em 2001/02, ao somar 27 pontos.

O Merelinense, do concelho de Braga, garantiu o segundo lugar da zona norte, com os mesmos 25 pontos do Salgueiros, com o qual tem vantagem no confronto direto, graças ao empate 2-2 no tereno do Lusitano de Vildemoinhos, em Viseu.