Mais de 150 jovens aprenderam a manusear a bandeira nacional

Mais de 150 jovens do ensino secundário participaram num campo de treino promovido conjuntamente pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e pela Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês. Os estudantes, oriundos de 20 escolas secundárias, aprenderam movimentos básicos como a postura militar correcta, marcha, os métodos para erguer a bandeira nacional e adquiriram conhecimentos sobre o hino e bandeira da República Popular da China. Este ano participaram 156 alunos, um aumento relativo à primeira edição do campo de treino que se realizou no ano passado e na qual participaram 130 jovens.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...