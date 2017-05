Kei Lun empata com Monte Carlo e deixa os “canarinhos” mais longe do título

A conquista da Liga de Elite por parte do Monte Carlo é cada vez mais uma miragem, após a formação orientada por Cláudio Roberto ter permitido um empate dramático, a duas bolas, com o Kei Lun. O Chao Pak Kei e o Benfica venceram e assumem-se como os principais candidatos ao triunfo na Liga.

Fotografia: Bessa Almeida;

O título ficou mais longe para o Monte Carlo na sexta-feira, depois da formação orientada por Cláudio Roberto ter concedido um empate nos momentos finais do desafio frente ao Kei Lun. As duas formações empataram a dois golos no Estádio de Macau. Os rivais do Monte Carlo na corrida pelo triunfo na competição, Chao Pak Kei e Benfica, ganharam os respectivos encontros, pelo que mesmo com um jogo em atraso, os “canarinhos” já se encontram a sete pontos de atraso da liderança.

Apesar do desfecho negativo, o encontro começou da melhor maneira para o Monte Carlo, que aos 13 minutos já estava na frente do marcador. Em vantagem, os “canarinhos” conseguiram chegar ao intervalo em vantagem no placard.

Logo no recomeço, quando apenas tinha passado um minuto de jogo na segunda parte, chegou o empate. César Souza foi quem restabeleceu a igualdade, deixando o Monte Carlo numa posição complicada.

Aos 77 minutos, Leandro Tanaka conseguiu voltar a colocar o Monte Carlo na frente. O jogo parecia bem encaminhado para que os “canarinhos” vencessem por 2-1, mas quando o cronómetro indicava os 93 minutos, já no tempo de desconto, Alexander Silva fez o 2-2.

Benfica goleou Ka I

Na frente da classificação, o Benfica esgrimiu argumentos com o Ka I e não deixou créditos por mãos alheias, com uma vitória por 4-1, no Estádio de Macau. Mentalizadas para a tarefa, as águias conseguiram chegar ao intervalo a vencer por 3-0. Miguel Bernardo, logo no primeiro minuto, Carlos Leonel, aos 31 minutos, e Pang Chi Hang, aos 44 minutos, foram os autores dos golos.

No segundo tempo, Nicholas Torrão, apontou o 4-0, aos 58 minutos, sendo que William Gomes, aos 78 minutos, reduziu para 4-1.

Quem aproveitou o deslize do Monte Carlo para se isolar no segundo lugar do Campeonato foi o Chao Pak Kei., que derrotou o Sporting por 3-0. Entrando em campo já conhecedores do resultado dos “canarinhos”, os atletas do C.P.K não facilitaram e logo no primeiro minuto adiantaram-se no marcador. Choi Chan In foi o autor do primeiro golo.

Ainda antes do intervalo, o Sporting de Macau sofreu outro golo, sem ter conseguido responder à desvantagem. O autor do tento do C.P.K. foi Bruno Nogueira, quando o cronómetro indicava os 26 minutos.

O último tento da partida foi apontado aos 63 minutos, já no decorrer do segundo tempo, desta feita pelo brasileiro Diego Patriota, que colocou o resultado em 3-0.

Nos restantes jogos da jornada, a Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau surpreendeu o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública, com uma vitória por 2-0, e o Cheng Fung bateu o Lai Chi por 2 – 1.

Ao fim de 14 jornadas, o Benfica de Macau lidera com 38 pontos, seguido por C.P.K., com 33, e Monte Carlo com 31 pontos.

Casa de Portugal empata e falha assalto ao segundo lugar

A Casa de Portugal empatou a uma bola diante do Chong Wa, na sexta-feira, e falhou o assalto ao segundo lugar do Campeonato de Futebol da II Divisão. À partida para o encontro e para a jornada a formação de matriz portuguesa ocupava o terceiro lugar, a um ponto do Chong Wa, que está na segunda posição, a última que dá acesso à subida à Liga de Elite.

A formação orientada por Pelé colocou-se na frente do marcador, através de Ali Baraket, aos 44 minutos. Na segunda parte, Lo Chi Tong empatou, aos 77 minutos. Nos outros jogos, o Hong Lok empatou 0-0 com o Tim Iec e o T.K.K.L. bateu o Ieong Heng por 5-1.