Jorge Valente é hipótese para o segundo lugar na lista de Melinda Chan

O presidente da Associação dos Jovens Macaenses diz estar preparado para representar o sector dos jovens e das pequenas e médias empresas no hemiciclo, sem esquecer o interesse da população em geral. Depois da confirmação, Jorge Valente admite mesmo a possibilidade de poder vir a ocupar o segundo lugar da lista de Melinda Chan.

João Santos Filipe

Depois de ser confirmado como membro da lista de Melinda Chan, Jorge Valente assume que está em cima da mesa a hipótese de ocupar o segundo lugar da candidatura encabeçada pela deputada. Ao PONTO FINAL, o presidente da Associação de Jovens Macaenses assegurou ainda estar preparado para representar os interesses de macaenses, portugueses, chineses e principalmente dos sectores ligados à juventude e às Pequenas e Médias Empresas: “Da minha parte estou preparado para fazer uma boa representação de macaenses, portugueses, chineses e da população em geral. Principalmente no que diz respeito aos jovens e às pessoas ligadas às empresas “start-ups”, que conhecem o meu trabalho nos últimos anos”, afirmou ontem Jorge Valente. “É uma área na qual posso acrescentar valor à lista da deputada Melinda Chan porque há a possibilidade de atrair um tipo de votantes diferente do que tradicionalmente apoia a lista de Melinda Chan”, frisou.

Sobre a posição que vai ocupar na lista, o filho do advogado Jorge Neto Valente explicou que nesta altura ainda não há certezas uma vez que a discussão ainda não está fechada. Porém, admite que pode ser o segundo da lista: “Sim, é possível [ficar em segundo lugar na lista], neste momento ainda estamos a ver a possibilidades e a finalizar as listas”, apontou.

“Surpresas” podem jogar a favor

O facto de aparecer no segundo lugar da lista pode dificultar a conquista de um lugar na Assembleia Legislativa, até porque em 2013 Melinda Chan foi dos últimos deputados a ser eleitos. Contudo, Jorge Valente nega que o seu envolvimento na política possa ser visto como “um apoio simbólico”. O presidente da Associação de Jovens Macaenses defende também que o facto de alguns grupos poderem apresentar duas listas pode gerar algumas “surpresas”: “Quanto mais abaixo numa lista uma pessoa está mais difícil é ser eleito. Mas não há impossíveis”, afirmou. “As surpresas nas eleições surgem quando [as mesmas candidaturas] fazem listas separadas, e depois em vez de duas, aparecem três ou quatro porque as pessoas não se conseguem entender. Logo as surpresas podem acontecer, e as surpresas de uns são boas notícias para outros”, complementou.

Jorge Valente disse também ao PONTO FINAL ter optado por ser membro desta lista para poder envolver-se activamente numa candidatura com a qual se identifica. Este é um trabalho que admitiu ser de longo prazo, podendo em futuros actos eleitorais voltar a candidatar-se na mesma lista.

Sobre Melinda Chan, o presidente da Associação de Jovens Macaenses elogiou o trabalho da deputada nas últimas duas legislaturas, nomeadamente ao nível da protecção dos interesses dos jovens e das Pequenas e Médias Empresas e falou da existência de vários “pontos em comum” entre ambos.