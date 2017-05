Instituto Cultural: Contratações ilegais deixaram Chui Sai On “muito triste”

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, garantiu que está “muito triste” com a contratação ilegal de trabalhadores por parte do Instituto Cultural (IC), noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Em declarações aos jornalistas feitas antes da partida para Pequim, onde se encontra a participar no fórum “Uma Faixa, Uma Rota”, Fernando Chui Sai On disse ser necessário apurar responsabilidades e realizar mudanças para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer: “Nós temos de ter a responsabilidade de fazer bem. O facto de um serviço ter feito isso ao longo de tantos anos sem ninguém descobrir deve levar a que sejam feitas algumas mudanças” disse o Chefe do Executivo, citado pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

Chui Sai On referiu que o Governo deve assumir parte da responsabilidade e que iria reunir com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, para apurar como é que este problema pode ser evitado noutros serviços.

Em causa está um relatório de 10 de Março divulgado pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) que denunciou o recrutamento de trabalhadores em regime de aquisição de serviços sem ter sido realizado qualquer concurso público. Guilherme Ung Vai Meng, o antigo presidente do Instituto Cultural, e os actuais presidente e vice-presidente do organismo, Leung Hio Ming e Chan Peng Fai, estão a ser alvos de um processo disciplinar.