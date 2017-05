Governo reforça o apoio concedido às Pequenas e Médias Empresas

As Pequenas e Médias Empresas locais vão poder candidatar-se a uma segunda verba de apoio até ao montante de 600 mil patacas. O anuncio foi feito na sexta-feira em Conselho Executivo, com o Governo a anunciar ainda que o valor dos empréstimos às empresas também vai subir.

O Governo de Macau anunciou na sexta-feira que as Pequenas e Médias Empresas (PME) do território vão poder candidatar-se a uma segunda verba de apoio, até ao montante máximo de 600 mil patacas.

A proposta foi apresentada em Conselho Executivo juntamente com outra que aumenta o valor dos empréstimos que as Pequenas e Médias empresas podem pedir com 70 por cento da garantia dada pelo Governo.

Em 2003, o executivo de Macau criou uma verba de apoio, isenta de juros e reembolsável, para as PME, cujo valor máximo tem vindo a aumentar. Para apoiar as Pequenas e Médias Empresas, “na expansão contínua dos negócios”, as empresas vão ter “oportunidades de acesso, pela segunda vez”, desde que o primeiro subsídio tenha sido totalmente pago (tanto do ‘Plano de Apoio a PME’ como do ‘Plano de apoio a jovens empreendedores’), a “situação operacional” do negócio seja “adequada” e não haja dívidas à Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Apesar de estar prevista a “simplificação das formalidades do pedido”, são alargadas as obrigações impostas aos beneficiários, como a apresentação semestral de documentos comprovativos da utilização da verba concedida.

De acordo com informação disponibilizada pelo Conselho Executivo, há actualmente 1.726 Pequenas e Médias Empresas que preenchem os requisitos para pedir um segundo apoio.

Do total de 8.820 pedidos aprovados para uma primeira verba, num total de 2,5 mil milhões de patacas (287 milhões de euros), apenas 3.719 reembolsaram a totalidade do dinheiro, mas o director dos Serviços de Economia, Tai Kin Yip, explicou que outros estão em processo de reembolso e só 420 é que estão efectivamente com o reembolso em atraso.

Segundo os mesmos dados, a maioria dos pedidos, 32,6 por cento ou 3.206 casos, corresponderam a PME na área do comércio a retalho, a quem foram concedidos 803 milhões de patacas.

O Governo apresentou também uma proposta para aumentar o limite máximo do montante de crédito bancário concedido a cada Pequena e Média Empresa e, assim, o montante da garantia de crédito prestado.

Segundo a proposta, o Governo mantém em 70 por cento a percentagem de crédito bancário garantido a cada empresa – com a atualização do valor máximo do empréstimo de cinco para sete milhões de patacas e a garantia sobe também para 4,9 milhões de patacas.

O executivo justificou a “optimização do plano vigente” com a “mudança do actual ambiente da RAEM, para satisfazer a procura de financiamento bancário por parte das PME”.

Desde a criação deste plano, também em 2003, 563 pedidos foram aprovados para o plano de garantia de créditos a Pequenas e Médias Empresas, num total de 1,4 mil milhões de patacas e 66 relativos a projetos específicos (55,6 milhões de patacas).

As receitas da Administração de Macau aumentaram 9,4 por cento até Março, em termos anuais homólogos, em linha com o aumento da verba arrecadada com os impostos diretos cobrados sobre a indústria do jogo.

Abril foi o nono mês consecutivo de subida das receitas do jogo, as quais iniciaram, em Junho de 2014, uma curva descendente, terminada em Agosto último, após 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas.

Apesar da recuperação, as receitas dos casinos caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2016, registando uma queda de 3,3 por cento que se seguiu à diminuição de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.

Arrastada pelo desempenho do setor do jogo, a economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo e o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,1 por cento em termos reais, com a recuperação da indústria a ser insuficiente para permitir uma retoma.