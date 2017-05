Fórmula E: Félix da Costa nono no Mónaco

O português António Félix da Costa, da Amlin Andretti, terminou no sábado na nona posição o Grande Prémio do Mónaco, quinta prova do Mundial de Fórmula E, regressando aos pontos quatro corridas depois.

Depois de ter sido quinto na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, na estreia, Félix da Costa não pontuou em Marraquexe, Buenos Aires e na Cidade do México, somando agora mais dois pontos, para um total de 12.

O suíço Sébastien Buemi (Renault E.dams) venceu a prova, somando o quarto triunfo em cinco etapas do Mundial destinado a carros cem por cento elétricos.

Buemi terminou a corrida no Mónaco à frente do brasileiro Lucas de Grassi (Audi Sport ABT) e do francês Nicolas Prost (Renaul E.dams).

No campeonato, o piloto helvético tem 104 pontos, mais 15 do que Di Grassi e 57 do que Prost.

A próxima prova do Mundial de Fórmula E disputa-se em Paris, a 13 de Maio.