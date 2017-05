“É como se houvesse nos portugueses uma necessidade de sacrifício”

João Canijo, realizador confessamente ateu, decidiu filmar a peregrinação a Fátima e um grupo de mulheres à beira de um ataque de nervos enquanto tentam encontrar o caminho da fé. “Fátima” – com Rita Blanco, Anabela Moreira e muitas outras actrizes – é para o cineasta um retrato da “coisa mais portuguesa que há”.

Hélder Beja, em Portugal

Ana Maria (Rita Blanco) é uma mulher pequenina e rija, a líder natural de um grupo de senhoras de Vinhais, bem no norte de Portugal, que decidem caminhar mais uma vez até Fátima. Céu (Anabela Moreira) é uma mulher grande e frágil, um corpo e um feitio difíceis de encaixar numa pequena roulotte onde se dorme antes de voltar a dar corda aos sapatos rumo à Cova da Iria. As outras nove peregrinas do grupo compõem o restante quadro de “Fátima”, de João Canijo, filme que parte da romagem a Fátima mas que não se esgota nesse caminho. Em conversa com o PONTO FINAL, o autor de “Mal Nascida” e “Sangue do Meu Sangue” explica como lhe interessa trabalhar nas fronteiras entre a ficção e o real.

– Assisti à versão longa do filme “Fátima”, que está disponível apenas no Cinema Ideal, em Lisboa, e queria começar por aí: como é que convive com estas duas versões – esta que é a do realizador, e a outra, mais curta, presente na maior parte das salas?

J.C. – Foi necessário fazer uma versão mais longa e uma mais curta por razões comerciais, porque a versão longa de 3h20 obriga a menos sessões nas salas de cinema. A diferença é que a versão curta é mais um resumo do filme do que outra coisa qualquer, sendo que não tem tantos desenvolvimentos nem tantas nuances, não tem tantos movimentos emocionais das personagens, e tem menos cenas cómicas. A versão curta é muito mais linear.

– Ao ver o filme, pensa-se como é que nunca ninguém se lembrara de fazer um filme deste género. Como lhe ocorreu esta ideia?

J.C. – Eu também me pergunto como é que alguém nunca teve a ideia de fazer uma coisa deste género, mesmo que fosse só em termos apologéticos, mas nunca ninguém se lembrou. Eu andava à procura de uma situação em que um grupo de mulheres fosse obrigado a estar junto 24 sobre 24 horas e fosse levado ao extremo limite das emoções. E de repente surgiu-me a ideia da coisa mais portuguesa que há, que é uma peregrinação a Fátima a pé. Isto junta a natureza humana da mulher com o paradoxo de ser num caminho em que vão à procura de Deus, em que demonstram a necessidade de Deus.

– Há uma quase ausência de homens no filme. Até que aparece um e é ele o elemento desestabilizador. Porquê?

J.C. – É por razões práticas. As mulheres para mim têm mais capacidade de entrega, mais capacidade de exposição e mais disponibilidade. Seria difícil arranjar um grupo de homens que alinhassem com a mesma vontade nesta ideia de fazer peregrinações a Fátima a pé.

– Como é que estas actrizes encararam essa proposta para fazerem o filme?

J.C. – Elas já me conhecem, portanto não houve grande questão. Houve reclamações e momentos de iminente revolta, mas nunca sequer puseram em causa irem a Fátima a pé, porque todas elas já me conhecem.

– Fale-nos desse processo de preparação do filme.

J.C. – Todas elas fizeram peregrinações reais integradas em grupos de peregrinos verdadeiros, mas foram separadas, duas a duas, em grupos diferentes, porque se fossem juntas não ia funcionar. Umas fizeram peregrinações maiores que outras, por questões de idade fundamentalmente. Houve quem fizesse mesmo de Bragança a Fátima, que são 430 quilómetros, e quem fizesse de Vila Flor, que são menos 60 quilómetros, menos dois dias de viagem. Depois disso recolheu-se toda a informação e investigação que elas fizeram e fez-se uma peregrinação falsa, já com as condições que se vêem no filme mas não uma peregrinação total. De seguida elas foram viver para Trás-os-Montes durante quatro meses, para terem essa experiência – as pessoas, o sotaque, esse contágio – e a partir daí foi partir para a rodagem.

– Sentiu que para alguma das actrizes a religião tinha um peso que tornava este filme especial?

J.C. – Todas elas, à excepção de uma, arranjaram forma de se relacionarem com a religião e puseram-se nas circunstâncias de uma personagem que acredita em Deus Nosso Senhor, cada uma à sua maneira. Houve algumas que logo a seguir à peregrinação verdadeira – as que eram já crentes – ficaram mais crentes. Depois passou-lhes, naturalmente.

– E no seu caso, qual é a sua relação com a fé?

J.C. – Não é nenhuma. Não sou religioso, sou ateu, mas faz-me muita impressão o sacrifício de sofrimento que as pessoas fazem por necessidade de Deus, de fazerem daquela maneira em marcha forçada aqueles quilómetros todos para irem a Fátima a pé. A maior parte das pessoas fá-lo com promessa, evidentemente, mas muitas pessoas fazem-no sem promessa, só como ritual de depuração, digamos.

– Esse ritual de depuração está muito presente no filme, diria que até mais do que a fé. Assistimos no filme a uma prova de esforço…

J.C. – Essa é a coisa muito particular da portugalidade: é que não há mais nenhuma peregrinação no mundo a santuários católicos que seja tão nitidamente uma prova de esforço. De todas as regiões do país de onde saiam – talvez à excepção de pessoas de classe mais alta, que saiam de Cascais, talvez sejam diferentes mas não as conheço muito bem, nem tenho interesse em conhecê-las – as verdadeiras, as populares, saiam de onde saiam, fazem sempre isto em termos de prova de esforço. É como se houvesse nos portugueses uma necessidade de sacrifício como forma de redenção. Não conheço mais nenhuma peregrinação que seja assim. Aquela em que também se fazem muitos quilómetros é a de Santiago, mas não tem nada a ver com isto. As pessoas fazem 20, 25 quilómetros por dia em ritmo de passeio meditativo e contemplativo. Não tem nada a ver com esta prova de esforço. Não estou a criticar isto, estou só a realçar a sua idiossincrasia.

– Nesta prova de esforço que vemos, além das actrizes, os outros peregrinos são reais ou são figurantes?

J.C. – Há uma mistura. Há peregrinos reais, tentou-se aproveitar isso ao máximo. Mas tivemos um azar, que ao mesmo tempo foi um feliz acaso em relação à estreia do filme: é que nós filmámos em 2016 e havia metade das pessoas na estrada, porque estavam-se todas a guardar para 2017, para o centenário e para o Papa. Tivemos menos gente na estrada e por isso houve alguns figurantes. Tivemos o cuidado de organizar grupos de figurantes com pessoas que já tinham feito a peregrinação a Fátima a pé.

– Alguma das actrizes do filme já tinha feito a peregrinação a Fátima a pé?

J.C. – Não. A Cleia Almeida tinha feito umas peregrinações a brincar, nunca chegou a acabar. Mas eu também fiz, absolutamente e só em processo de preparação para o filme, para tentar perceber do que é que se tratava, e fiquei muito mais impressionado do que aquilo que estava a contar. Percebi que elas, para fazerem o filme, tinham de fazer uma peregrinação a Fátima a pé. Portanto, elas não a fizeram sem eu ter feito antes, embora a minha fosse mais ligeira, porque eu fui só de Coimbra.

– Porque é que escolheu Vinhais para ser o ponto de partida e a origem destas mulheres?

J.C. – Por duas razões. Por ser a mais longa de todas as peregrinações nacionais, e depois porque houve duas actrizes que fizeram essa peregrinação – que na realidade parte de Bragança mas é organizada por pessoas de Vinhais – e as condições são as que se vêem no filme, tal e qual. Aliás, a carrinha e a caravana são exactamente as mesmas, e foi de longe a peregrinação mais rica e mais interessante.

– Como correu a ante-estreia do filme em Vinhais?

J.C. – Correu muito bem na generalidade, as pessoas que viram gostaram muito. As pessoas que não viram, e que ouviram dizer, queixam-se que os transmontanos não falam assim.

– Os palavrões e o vernáculo estão muito presentes no filme. Era impossível não ser assim?

J.C. – Tinham de estar, é a mesma coisa do que se elas fossem do Porto. Era impossível não ser assim.

– As relações entre estas mulheres, neste grupo, são um dos cernes do filme. E são muito reais. Interessa-lhe esbater essas fronteiras entre o que é ficção e o que é realidade?

J.C. – O [actor e encenador] Luís Miguel Cintra na semana de estreia foi ver o filme e depois escreveu-me um mail. Nesse mail falava-me do São James, também conhecido como São Genésio de Roma, que eu não conhecia de todo. É segundo parece o santo padroeiro dos actores. E o Luís Miguel exemplificava com uma frase que resume tudo aquilo de que eu ando à procura: o São James converteu-se quando tinha que representar que se convertia (risos). Isto é um resumo do que eu penso e que quero atingir na representação, ou que quero que as minhas actrizes atinjam na representação. Julgo que isto responde à sua pergunta.

– Em relação ao percurso do filme, espera que tenha um percurso internacional?

J.C. – Eu espero que sim, mas começo a desconfiar que o filme se calhar é demasiado português. Ou seja, pelas reacções que tenho tido, ninguém diz que não gosta do filme mas não entendem esta coisa da ida a Fátima a pé ser uma prova de esforço. Foi aí que eu percebi que não há outro exemplo, que as outras peregrinações não são assim. Acho que as pessoas não entendem e também não são obrigadas a entender. Isso surpreendeu-me muito mas, pensado a posteriori, é até evidente.

– A versão mais longa e a mais curta terão provavelmente recepções diferentes por parte do espectador. Na versão mais longa, por exemplo, os momentos de algum humor são muito importantes.

J.C. – São e fazem com que as personagens tenham mais desenvolvimento e mais densidade, não estão só a discutir umas com as outras.

– É interessante que aquilo que não vemos – a fé, que é invisível; e aquilo que não vemos sobre a vida destas personagens – tem muita relevância. Sabemos que uma delas é casada, sabemos que uma é professora, sabemos que há proximidade entre certas personagens. Foi interessante espalhar essas pistas?

J.C. – Sim, mas o trabalho foi ao contrário. Todas elas tinham uma história muito bem definida e estruturada, todas tinham um motivo muito bem justificado para irem a Fátima a pé. E na montagem achei preferível deixar tudo isso à imaginação do espectador e dar só umas pequenas pistas. Mas há uma série de televisão e na série tudo isso fica explicadinho.

– Haverá uma série de televisão partindo desta mesma história?

J.C. – Sim, essa série já está feita e será exibida na RTP em Outubro, com cinco episódios. Foi com o dinheiro dessa série que se conseguiu fazer o filme em condições razoáveis. E a série não é o filme cortado aos bocadinhos, é mesmo uma série de televisão com linguagem de televisão e, portanto, com as explicações próprias de uma série, que no filme não são necessárias, antes pelo contrário, seriam contraproducentes.