China vai investir milhares de milhões de dólares na Nova Rota da Seda

O anúncio foi ontem feito em Pequim por Xi Jinping no Fórum internacional que reúne na capital chinesa quase três dezenas de Chefes de Estado. O presidente chinês anunciou que a República Popular da China tenciona investir milhares de milhões de dólares na construção de infraestruturas, no âmbito do projecto da Nova Rota da Seda. Ao investimento directo junta-se a criação de novas linhas de crédito, anunciou ainda Xi.

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, anunciou este domingo que Pequim tenciona disponibilizar milhares de milhões de dólares para projectos que integrem a iniciativa Novas Rotas da Seda, ambicioso projecto de infraestruturas com o qual Pequim pretende cimentar as suas relações comerciais na Ásia, Europa e África.

Xi Jinping fez o anúncio diante de líderes de cerca de três dezenas de países durante o discurso de abertura do fórum de cooperação internacional “Uma Faixa, Uma Rota – “versão simplificada de “Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI” – o projeto de investimento impulsionado por Pequim para reforçar a sua posição como centro comercial e financeiro da Ásia.

A República Popular da China vai contribuir com 100 mil milhões de yuan adicionais para o Fundo da Rota da Seda – montado em 2014 para financiar projetos de infraestruturas – e providenciar ajuda, nos próximos três anos, no valor de 60 mil milhões de yuan a países em desenvolvimento e a organizações internacionais que participem na iniciativa.

Dois bancos chineses vão também oferecer empréstimos especiais de até 380.000 milhões de yuan para apoiar a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”: “Devemos construir uma plataforma aberta de cooperação e manter e desenvolver uma economia mundial aberta”, afirmou Xi, na abertura do fórum, onde Portugal se faz representar pelo secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira. Macau está representado no certame por uma delegação liderada pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui On, da qual também faz parte o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac e os deputados Leonel Alves e Chan Meng Kam.

“A antiga rota da seda floresceu em tempos de paz, mas perdeu o seu vigor em tempos de guerra. A iniciativa das ‘novas rotas da seda’ requer um ambiente pacífico e estável”, realçou Xi Jinping, insistindo que os “benefícios” “serão partilhados por todos”.

A iniciativa foca-se em países asiáticos, europeus e africanos, mas Xi garantiu que está aberta a todos e que a China não tem a intenção de criar um pequeno grupo prejudicial à estabilidade: “Todos os países, sejam da Ásia, da Europa, de África ou das Américas, podem participar na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, afirmou, indicando que a República Popular da China espera “criar uma grande família de coexistência harmoniosa”.

“O que esperamos é alcançar um novo modelo de cooperação ‘win-win’”, ou seja, em que todos têm a ganhar, enfatizou.

No discurso que proferiu, de quase 45 minutos, o Presidente chinês passou em revista o seu significado histórico, recordando que os comerciantes chineses, europeus e asiáticos encarnavam o “espírito da Humanidade”, através de uma rota que “trouxe prosperidade a estas regiões”, o qual se “transformou num grandioso património da civilização humana”.

Xi idealizou este plano internacional de infraestruturas durante uma visita oficial à Ásia Central em 2013, ambicionando com este projecto simbolicamente reavivar a antiga Rota da Seda, o corredor económico que uniu o Oriente o Ocidente.