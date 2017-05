China “mais necessária do que nunca” no novo mundo multipolar, diz Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou este domingo, em Pequim, que a ascensão da China demonstra que já estamos num novo mundo multipolar, mas que este “não garante a paz nem a prosperidade” globais.

Nesse novo mundo, com mais de uma potência hegemónica, “a China é mais necessária do que nunca”, sublinhou o diplomata português na abertura do Fórum Internacional de Cooperação das Novas Rotas da Seda, que decorre em Pequim hoje e segunda-feira, com a participação de líderes de três dezenas de países.

Esta iniciativa “tem um potencial imenso, pela amplitude da sua geografia e as suas ambições”, observou Guterres.

O secretário-geral da ONU defendeu que num mundo cheio de desafios – entre os quais citou a ameaça do terrorismo – uma das principais obrigações passa por “revitalizar a cooperação para o bem comum, a fim de se construir uma vida em paz e dignidade para todos”.

A iniciativa liderada pela China vai ajudar a “melhorar a conectividade” e a “conseguir uma transição para economias de baixo carbono”, algo essencial no combate às alterações climáticas.

Guterres sublinhou o cada vez maior compromisso internacional por parte da China através da ONU, tanto pelas suas promessas de contribuir mais para a luta contra o aquecimento global como pela sua participação em missões de paz das Nações Unidas.

Os projectos que a China pretende impulsionar, a partir da cimeira que arrancou hoje, e decorre até segunda-feira, “trazem ecos da antiga Rota da Seda” e são “um primeiro passo rumo à prosperidade”, concluiu o secretário-geral da ONU.