Centenário das aparições de Fátima atraiu milhares de fiéis a Macau

Milhares de devotos percorreram no sábado o percurso entre a Sé Catedral e a Igreja da Penha, integradas na procissão de Nossa Senhora de Fátima. O cortejo foi o maior dos últimos anos, com muitos dos participantes a estrearem-se na procissão, movidos pelos cem anos das “aparições” de Fátima.

Milhares de fiéis católicos espalharam-se no sábado – alguns pela primeira vez – pelas ruas de Macau para a procissão de Nossa Senhora de Fátima, no ano em que se comemoram os 100 anos das “aparições” marianas de Fátima.

Junto à porta do local das cerimónias Freeman Leung, 26 anos, veio de Hong Kong, pela primeira vez, de propósito para a procissão: “Sou católico-apostólico. Em Hong Kong temos poucas destas actividades, por isso quis juntar-me e experienciar”.

Por herança britânica há em Hong Kong uma presença mais forte do protestantismo do que do catolicismo, apesar de ambas serem minoritárias: “Sinto que estas cerimónias, estas liturgias, podem ajudar-me a estar mais perto de Deus e fortalecer a minha fé”, disse Freeman Leung.

Ao contrário dos anos anteriores, quando a eucaristia e o início da procissão ocorriam na Igreja de São Domingos, este ano a cerimónia foi marcada para a Sé Catedral de Macau e pelas 18:00 já pouco espaço havia no Largo da Sé, onde as pessoas que não couberam na igreja acompanhavam a missa através de ecrãs, algumas envergando t-shirts com a imagem de Nossa Senhora.

Após a missa em três línguas – chinês, português e inglês – pelo bispo Stephen Lee, e a comunhão, quando já era noite, a imagem de Nossa Senhora de Fátima saiu da igreja, entre cânticos de Avé Maria e centenas de ecrãs de telemóveis.

Em declarações à Lusa, Freeman Leung manifestou-se esperançoso de que a relação entre a China e o Vaticano possam melhorar, apesar das “dificuldades” que fazem com que “o Governo [chinês] não permita que os católicos expressem a sua fé livremente no país”.

Segundo Leung, muitas outras pessoas vieram a Macau para a ocasião, notando um número significativo dos que falam mandarim: “Acho que querem experienciar isto”, apontou.

Com o marido e a filha de três anos, Jane Leung, de 34 anos, contou que esta foi a primeira vez que foi à procissão desde que foi mãe: “Este ano é especial, por causa do centenário. É importante participar num evento deste tipo. É tão impressionante. Temos de copiar o comportamento da Virgem Maria e a sua paixão”, comentou. Questionada sobre a importância de trazer a filha, salientou que faz parte da educação, “para que a sua pequena alma possa crescer numa atmosfera católica”.

A procissão seguiu pela cidade até à igreja da Penha, onde só chegou pelas 21:00. O dia quente e húmido não impediu milhares de pessoas de subir até à Ermida da Penha, acompanhadas de orações e cânticos que ecoavam pelos altifalantes espalhados pela cidade. Segundo indicou a polícia à Lusa, três mil pessoas estiveram na procissão, mas entre os participantes esse número era tido como muito conservador.

Depois de “ter ficado a meio caminho” no ano passado, a portuguesa Sílvia Carimbo, de 44 anos, fez hoje questão de fazer a procissão até ao fim: “Noto muito mais gente este ano, acredito que por comemoração do centenário tenham aparecido muito mais pessoas na procissão”, disse.

Para Carimbo, Fátima “é do mundo” e não apenas portuguesa: “Cada vez mais há comunidades católicas em todo o mundo despertas para o fenómeno de Fátima, para o milagre, para estas comemorações. Quem é católico não vê Nossa Senhora de Fátima como portuguesa, vê como de todos”, apontou, dizendo-se surpreendida com a diversidade cultural da procissão.

O mesmo destacou Miguel Augusto, de 46 anos, que apesar de viver em Macau desde 1984, só no sábado se estreou na procissão: “Decidi pelo centenário mas não só, também pela fé, por uma aproximação de há uns anos para cá a Cristo, a Nossa Senhora e à leitura da Bíblia, toda essa minha aproximação à Igreja fez-me este ano vir à procissão”, explicou.

No cimo da ermida da Penha, depois de mais de uma hora a andar pela cidade, com boa parte do percurso a subir, Miguel Augusto destacou a “experiência muito bonita, principalmente estando em Macau”, devido à presença de “várias culturas e principalmente a cultura chinesa, que é uma muito forte”.

Macau tem quase 645 mil pessoas, com a comunidade católica estimada em cerca de 30 mil. A primeira procissão de Nossa Senhora de Fátima no território aconteceu em 1929.