CCAC vai investigar denúncias de corrupção eleitoral

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) foi alertado sobre alegadas situações de oferta de vantagens aos eleitores durante a realização de actividades ligadas à constituição das comissões de candidatura de putativos candidatos à Assembleia Legislativa (AL). O organismo presidido por André Cheong garantiu que vai investigar os casos.

Joana Figueira

O Comissariao Contra a Corrupção (CCAC) anunciou no sábado ter que recebeu denúncias e notificações sobre a realização recente de actividades que incorrem no crime de corrupção eleitoral. As informações recebidas pelo organismo revelavam que foram oferecidos bens, gratuitamente ou com desconto, em iniciativas em que foram anunciadas candidaturas ou em eventos em que foram disponibilizados formulários tendo em vista a constituição de uma ou mais comissões de candidatura à Assembleia Legislativa (AL). O CCAC garantiu que “irá proceder à investigação de quaisquer denúncias ou queixas.”

Em comunicado, o organismo alerta que “a oferta de vantagens aos eleitores durante a realização de actividades para que os mesmos constituam comissão de candidatura seguindo determinado sentido, tendo como objectivo a apresentação de uma candidatura, tanto o organizador das actividades como os eleitores que aceitem vantagens, assinando nos formulários de constituição de comissão de candidatura, incorrem na prática do crime de corrupção eleitoral previsto na lei.”

As informações recebidas pelo Comissariado Contra a Corrupção revelam que “associações e indivíduos organizaram recentemente actividades, a diversos títulos, durante as quais comidas e bebidas foram fornecidas gratuitamente ou com descontos e, nessas ocasiões, foi anunciada a intenção de candidatura de determinados indivíduos ou foram disponibilizados aos participantes formulários de constituição de comissão de candidatura para assinatura.”

O organismo presidido por André Cheong afirmou que acções desta índole vão ao encontro dos termos presentes na Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa para o que poder ser considerado um crime de corrupção eleitoral, punido com pena de prisão de um a oito anos.

O CCAC garante ainda em nota de imprensa que “irá proceder à investigação de quaisquer denúncias ou queixas relativas à corrupção eleitoral no termos da lei” e apela à população que exponha os actos ilegais ou irregulares.

O apelo, no entanto, não contempla as denúncias feitas pela plataforma de monitorização civil das próximas eleições à AL lançada em Abril, a Just Macau, criada e liderada por Jason Chao. Há cerca de três semanas, o pró-democrata deu a conhecer o conteúdo de três queixas apresentadas no portal electrónico do projecto e remeteu uma carta à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), ao Instituto de Acção Social (IAS) e à Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL).

Ao PONTO FINAL, Jason Chao garantiu que até ao momento não recebeu qualquer resposta por parte das entidades governamentais, sobre o caso de três docentes que alegaram pressões por parte das direcções de duas escolas para que dessem o seu apoio a determinados candidatos.

Em finais de Abril, após reunião da CAEAL, o juiz Tong Hio Fong confirmou à imprensa que o organismo não tenciona avançar com qualquer investigação tendo por base estas denúncias porque, afirmou, “não há factos concretos nem [identificação de] qualquer pessoa queixosa.”

Contudo, Jason Chao considera que não investigar estes casos denota “o problema de acção que se observa na burocracia do Governo.” O pró-democrata acrescenta que não vê “as autoridades a combaterem activamente estas actividades”, já que tiveram acesso a informações relativas a estas denúncias.

A decisão por parte de Tong Hio Fong de não investigar os casos apresentados não se revelou, ainda assim, para Jason Chao uma grande surpresa: “Não representa uma grande divergência daquilo que já conhecemos. É por isso que estou a desenvolver o projecto Just Macau. Para fazer algo que imponha ao Governo agir sobre este tipo de actividades”, sublinhou o pró-democrata.