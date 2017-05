Cantora de Taiwan Tsai Chin no Venetian Macau  

Tsai Chin, cantora de Taiwan, actua no Venetian Macau, a 24 de Junho, pelas 20h. Os organizadores prometem uma “noite de nostalgia e emoção”. O concerto realiza-se na Arena do Cotai, sendo que os ingressos já se encontram à venda no Cotai Ticketing, com preços a variar entre as 380 e as 1280 patacas.

O concerto de Tsai Chin em Macau constitui uma oportunidade de ouvir a voz melodiosa da artista, mas também as histórias de vida de uma das mais conceituadas vozes da pop formosina, com mais de 30 anos de carreira.

Tsai Chin canta tanto em mandarim como em hokkien, um dialecto que é falado por cerca de 70 por cento da população em Taiwan.

O repertório da cantora inclui canções folclóricas intemporais, “covers” de grandes êxitos chineses dos anos 1970 e 1980 e clássicos em mandarim como “Read You” e “Just Like Your Tenderness”.

A autora lançou mais de 50 álbuns desde 1979. Em Taiwan, Tsai é uma artista consagrada, com uma reputação de artista de excelência. Sempre na busca da perfeição, a cantora faz questão de planear os seus próprios concertos, interpretando clássicos e sucessos de outros cantores.