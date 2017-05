Autocarros: Kwan Tsui Hang quer que acordos de renovação sejam revelados

Os contratos com as três concessionárias de autocarros públicos do território expiram este ano e em meados do próximo. Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Kwan Tsui Hang quer saber porque não divulgou ainda o Executivo o conteúdo dos acordos de renovação dos contratos de concessão. A deputada questiona ainda – e uma vez que o Governo introduziu já um plano preliminar quanto ao futuro dos transportes públicos – porque não existe ainda um calendário para as negociações com as três empresas.

“Os três contratos de concessão pública com as três empresas de autocarros vão expirar em meados de 2017 e meados de 2018”, começa por referir Kwan Tsui Hang. A deputada lembra que, embora Lam Hin San, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, o tenha dito no final do ano passado, se o Governo não conseguir aproveitar o tempo para negociar novos contratos, não está excluída a renovação dos antigos contratos por um curto período de tempo: “[Lam Hin San] anunciou que os novos planos serão lançados em 2018”, lembra a deputada.

A parlamentar da ala laboral reconhece que os serviços de autocarro melhoraram nos últimos anos, e que “a capacidade diária de passageiros aumentou para mais de 500 mil, mas o problema da dificuldade de apanhar um autocarro durante as horas de pico manteve-se”, salienta. Kwan Tsui Hang lembra que a sociedade esperava que o Governo conseguisse que as empresas tivessem horários mais flexíveis, tornando-os mais eficientes para responder às necessidades e às expectativas dos cidadãos.

Sublinhando que, no final de Junho, um dos contratos de concessão vai expirar, a deputada pergunta: “Porque é que o Governo ainda não divulgou qualquer acordo de renovação?”. De seguida, Kwan Tsui Hang sublinha que o Executivo revelou que já iniciou o planeamento preliminar sobre o funcionamento dos serviços de autocarros no futuro: “Mas depois de meio ano, continua a não haver informação relevante”, considera. “Qual a calendarização para a negociação entre o Governo e a três empresas de autocarro? Ainda há tempo suficiente para acrescentar algo ou melhorar os contratos, para responder aos apelos relativos aos serviços de autocarros, especialmente quanto ao problema de apanhar o autocarro durante as horas de pico?”, pergunta, por fim, a deputada.