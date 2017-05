Au Kam San quer explicações sobre futuro dos terrenos recuperados pelo Executivo

Au Kam San quer saber se o Governo já decidiu que futuro vai dar às parcelas de terreno cuja caducidade foi declarada pelo Executivo por não terem sido devidamente aproveitadas durante o período de 25 anos durante os quais estiveram concessionadas a entidades privadas.

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Au Kam San recordou o processo iniciado em 2011 que resultou na análise, durante um período de dois anos, das condições ao abrigo das quais foram concessionadas 113 parcelas de terrenos que nunca teriam sido devidamente aproveitadas.

Dos mais de cem terrenos analisados pelo Executivo, 48 lotes acabaram por ser revertidos pelo Governo para a administração por se considerar que o não aproveitamento dos terrenos em causa imputável era imputável às entidades aos quais foram concessionados. Do total de 113 parcelas, 16 acabaram posteriormente por ser “devolvidas” aos construtores por se ter verificado que o não aproveitamento não era totalmente imputável aos construtores, recorda Au Kam San na interpelação que endereçou ao Executivo. Aos terrenos revertidos e aos que foram devolvidos aos concessionários, acrescem 32 parcelas cujo prazo de 25 anos definido pelo Regime da Lei de Terras está na iminência de expirar. Em 2015, o Governo anunciou que destas 32, a sorte de nove parcelas ainda se encontrava sob análise.

É sobre as condições actuais das restantes 32 parcelas de terra que o deputado questiona o Executivo, exigindo também saber quantas destas já foram oficialmente recuperadas ou se encontram em vias disso. Au Kam Sam pergunta ainda se a análise das nove parcelas de terrenos que há dois anos se encontravam sob escrutínio já foi concluída e, se sim, qual é o resultado das averiguações. No caso da resposta ser negativa, o deputado levanta a possibilidade de existir um atraso deliberado por parte do Governo para não prejudicar os proprietários dos terrenos: “Os problemas de terras estão relacionados com grandes interesses e quaisquer problemas relacionados levantam uma grande preocupação da sociedade (…) mas alguns problemas de terras foram ignorados ou adiados pelo Governo o que quer dizer que o público foi também ignorado”, escreve o deputado na interpelação escrita enviada ao Executivo.