Atravessar o mundo para estar em Fátima

Em Portugal, todos os caminhos levavam a Fátima por estes dias. As estradas cheias de peregrinos, sim, mas também as televisões, os cinemas, os escaparates das livrarias, os aeroportos. Houve até fiéis de Macau e Hong Kong a visitar a Cova da Iria.

Texto e Fotos de Hélder Beja (em Portugal)

Junto à rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, um enorme pano branco com o rosto do Papa Francisco desce há vários dias sobre os prédios, anunciando a visita do Sumo Pontífice da Igreja Católica a Portugal e ao Santuário de Fátima. Haveria de ser esta mesma praça, a do Marquês, a receber nesse mesmo sábado, 13 de Maio, a festa do 36.º título de campeão português de futebol do Sport Lisboa e Benfica. Fátima, futebol e, já agora, Festival da Eurovisão, coma a vitória de Salvador Sobral, caminharam juntos.

Nos supermercados, as embalagens de guardanapos de uma conhecida marca vestem-se com a imagem de Nossa Senhora em versão pop art à la Andy Warhol. Nas livrarias, acumulam-se obras sobre Fátima, os pastorinhos, religião. Nas televisões, sucedem-se os directos, as entrevistas a populares, os comentários de especialistas aparentemente versados no tema. Nas estradas de todo o país, mulheres e homens, devidamente identificados pelos coletes fluorescentes que envergam, caminham em direcção a Fátima, para verem o primeiro Papa jesuíta e sul-americano, e a aguardada canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta.

São peregrinos como os que o cineasta João Canijo filma em “Fátima” (ver texto nas páginas 12 e 13). Estima-se que este ano tenham rumado à Cova da Iria fiéis de mais de 50 países, de acordo com os números disponibilizados pelo Santuário. Durante dois dias – na presença do Papa, de oito cardeais, de 71 bispos e de cerca de 2 mil padres – foram mais de 500 mil aqueles que encheram o santuário.

Fé transcontinental

Os crentes chegaram de muitas partes e também de Macau e Hong Kong.

Em Coimbra, a dois dias das cerimónias oficiais, um grupo numeroso de fiéis aproveita a tarde, ainda que chuvosa, para visitar o Mosteiro de Santa Clara e o Memorial da Irmã Lúcia antes de seguir para a Cova da Iria. Felícia Dillon, macaense, regressa à cidade onde trabalhou durante muitos anos. Hoje, Coimbra faz parte do roteiro da sua fé, que cedo se revelou, mas precisou de novo fôlego: “A minha mãe era bastante crente e desde miúdos que fomos criados numa educação religiosa intensa. Na altura, quando era pequenina, vivíamos em Macau, no Bairro Tamagnini Barbosa, e havia uma Nossa Senhora peregrina. A nossa casa recebia a Nossa Senhora durante nove dias e fazíamos a novena. Na altura não percebia muito bem, porque era muito nova, tinha uns oitos anos”, lembra a peregrina.

A vida avançou e distanciou Felícia Dillon da igreja: “Vim viver para Portugal e a minha fé não era assim tão… Vai fazer 10 anos que me reconciliei e que voltei para Deus pai e para a nossa querida mãe. Na altura foi um convite que me fizeram para ir a Medjugorje [local de peregrinação na Bósnia- Herzegovina] e eu disse logo que queria ir”, conta Felícia Dillon. O convite partiu da irmã mais nova: “Ela disse-me: ‘Não respondas já, porque não vais para fazer compras, não vais passear, vais pura e simplesmente para rezar, para ouvir catequese, para aprender’. Eu fui e isso realmente mudou a minha vida em termos de fé, da minha afeição a Nossa Senhora e a Jesus. Isso é muito comovente.”

Felícia Dillon passou desde então a visitar diferentes locais da fé católica: “A minha relação com Fátima também é muito intensa, porque a partir da minha reconversão fomos sempre peregrinar. Fui duas vezes a Jerusalém, duas vezes a Medjugorje, fui seguir as pegadas de São Paulo na Grécia, já fui à Turquia também. Quando não havia uma viagem destas, eu vinha a Portugal e ficava em casa das irmãs durante uns dias, para relaxar, para meditar. Sentia-me muito bem, havia uma paz e harmonia muito grande no meu interior”, diz.

Felícia Dillon mostra-se “muito feliz por poder apreciar estes momentos” do centenário de Fátima. Abraçada à irmã, debaixo de um guarda-chuva e com uma mala Louis Vuitton ao ombro, esta macaense católica entra na igreja do Carmelo de Santa Teresa, onde viveu e morreu (em 2005) Lúcia dos Santos – a irmã Lúcia – e senta-se para rezar.

Cá fora, o grupo de mais de 30 pessoas do qual faz também parte o antigo secretário para a Segurança, Cheong Kuok Va, e a sua esposa, vai tentando abrigar-se da chuva. Abraham Law, natural de Hong Kong, tem 62 anos e é o coordenador deste grupo de fiéis. É a terceira vez que vem a Fátima. A primeira vez foi há dez anos, mas ainda recorda “a igreja de Nossa Senhora do Rosário e a grande praça”: “Ajoelhei-me lá pelas cinco da manhã, estava tudo tranquilo, não havia mais pessoas por ali, não havia turistas. Senti-me muito calmo naquele momento.”

O trajecto pessoal de Abraham Law com a religião não começa na infância, como o de Felícia Dillon: “Não cresci numa família católica, os meus pais não eram católicos. Na verdade fui baptizado quando tinha quase 30 anos. Isso aconteceu através da minha irmã, que é uma católica muito devota.”

Desde então, a vida de Law “tornou-se completamente diferente”. “Antes dos 30 anos, eu era um pouco secular, interessavam-me a minha carreira e os bens materiais. Depois, juntei-me à igreja e tornei-me legionário, na Legião de Maria. Comecei a ir sempre à igreja desde que fui baptizado e trabalhei como voluntário. Tenho o meu emprego, mas faço muito trabalho voluntário na igreja. Por exemplo, coordenar esta excursão. Há mais de 20 anos que coordeno excursões destas”, explica.

Estar em Portugal para o centenário das visões de Fátima “é algo que acontece uma vez na vida”, refere, dizendo-se “muito abençoado por ter esta oportunidade”. Abraham Law mostra-se satisfeito com os “dois papéis” que tem de cumprir nesta viagem: “Primeiro, como católico; segundo, como líder deste grupo de peregrinos. Muitas pessoas de Hong Kong vieram aqui de propósito só para rezar e para visitar o sítio sagrado de Fátima”.

Os mais de 30 peregrinos do grupo vêm de diversas paróquias de Hong Kong e, de acordo com Law, “têm backgrounds muito diferentes”: “Alguns deles nem sequer se conheciam antes de virem nesta viagem. Depois de apenas uma semana em Espanha eles já estão familiarizados uns com os outros e compreenderam que somos todos irmãos e irmãs em Cristo, isso é o mais importante. Quando se vem com um grupo turístico comum, não se tem esse tipo de sentimento. Temos alguns peregrinos que têm mais de 80 anos e nós ajudamo-nos uns aos outros, há este espírito de união, de sermos todos irmãos e irmãs à volta do mundo”, sublinhaa

A relação entre o Vaticano e a Associação Católica Patriótica Chinesa, nunca fácil, preocupa Abraham Law, ou não se estimasse que existam mais de 24 milhões de católicos na China: “É uma questão complexa. Julgo que com o actual Papa e com as suas estratégias haverá uma muito melhor relação entre a China e o Vaticano, entre estes dois mundos. Esperamos sinceramente que isso aconteça, porque há muitos católicos na China mas permita-me que diga que eles têm sido suprimidos. Não podem nomear os seus próprios padres, os seus próprios bispos. Não acho que esse seja o caminho certo. Estou confiante de que a relação entre as duas partes melhorará muito”, diz.

Enquanto ajudava na Associação Católica de Hong Kong, Abraham Law visitou várias vezes Macau, as suas igrejas e comunidades católicas. Apesar de a comunidade de católicos em Macau ser mais pequena em número que a de Hong Kong, para Law os católicos do território “são muito mais devotos”: “Não sei porquê, talvez porque não haja tantas actracções seculares”, considera. A forma como penso é: se queres ter fé, tens de viver uma vida simples. Estarás mais próximo de Deus se viveres uma vida simples.”