Associação Promotora de Saúde debate consumo de estupefacientes

A Associação Promotora de Saúde de Macau organizou um seminário para o qual foram convidados médicos e especialistas que partilharam as suas experiências no tratamento de toxicodependentes, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

U Wai Ang, presidente do organismo associativo, explicou que os toxicodependentes que procuram ajuda, geralmente fazem-no em clínicas privadas, onde os profissionais de saúde não têm a experiência necessária para lidar com este tipo de pacientes. A dirigente associativa assegurou que, de futuro, a associação vai promover acções de formação junto dos profissionais de saúde para colmatar uma tal lacuna.

Segundo U Wai Ang, os adolescentes que consomem drogas são geralmente facilmente identificáveis e, de acordo com a sua experiência, o dinheiro é por norma emprestado por vizinhos.

Ho Son Fat, director do Departamento de Urologia do Centro Hospitalar do Conde de São Januário explicou que, perante um paciente cujo consumo de drogas seja visível, o médico responsável deve falar de forma calma e informar a família.