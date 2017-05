Associação Geral das Mulheres quer aumento da quota das creches  

A Associação Geral das Mulheres de Macau organizou neste domingo um evento desportivo destinado a pais e crianças. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a deputada Wong Kit Cheng defendeu à margem do certame que os locais para a prática de actividades familiares são limitados, sugerindo a criação de mais instalações desta natureza. De acordo com a parlamentar, as creches sob a alçada da Associação Geral das Mulheres de Macau vão conduzir um processo de candidatura para atribuição de mais de nove centenas de vagas para crianças. Este ano o número de candidaturas superou as 14 mil, o que demonstra a enorme procura existente. Wong Kit Cheng disse que espera que o Governo aumente a quota para a inscrição nas creches de Macau para os 10 mil. A deputada quer ainda que o Executivo altere o funcionamento parcial de algumas destas creches, permitindo que funcionem a tempo inteiro.

