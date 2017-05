André Couto com dois décimos lugares no Campeonato Chinês de GT

André Couto teve dois dias atribulados na ronda inaugural do Campeonato Chinês de GT, que decorreu este fim-de-semana no Circuito Internacional de Goldenport, em Pequim. O piloto de Macau, que está a fazer a primeira temporada numa competição automobilística do Continente, terminou as duas corridas em que competiu no décimo posto.

Na primeira prova, André Couto, que tripula um Nissan GT-R Nismo da equipa Spirit Z, arrancou do décimo lugar e conseguiu subir até à terceira posição. Contudo, na altura de parar nas boxes e de trocar de piloto, um problema fez a equipa cair para a sétima posição. Depois, quando o colega de André Couto, Yuey Tan, estava ao volante o carro foi acometido por problemas de direcção, o que fez com que a dupla da Spirit Z caísse para décimo, resultado com que terminou a corrida.

Na segunda prova, que foi realizada ontem, a equipa Couto/Tan arrancou do sétimo lugar e conseguiu ainda subir à segunda posição. Porém na altura de entrar nas boxes para trocar de piloto, o carro passou por cima de uma das linhas brancas, o que levou a formação a ser penalizada. No final o resultado foi uma vez mais o décimo posto.