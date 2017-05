Alexis Tam elogia melhorias dos Serviços de Saúde e insta profissionais a continuar o bom trabalho  

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, realizou uma visita ao Centro de Saúde do Porto Interior com o objectivo de tomar o pulso ao modo de funcionamento da estrutura. Alexis Tam referiu que as várias visitas aos centros de saúde lhe permitem notar uma melhoria significativa em relação à organização dos serviços médicos, das instalações, dos equipamentos e ainda na atitude dos profissionais de saúde. Apesar das melhorias, o secretário não deixou de incentivar os profissionais do sector a aumentar o profissionalismo dos serviços prestados.

