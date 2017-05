Wong Kit Cheng apoia acesso ao emprego para pessoas com deficiência

Wong Kit Cheng pediu ontem, na Assembleia Legislativa, o aperfeiçoamento do regime de apoio às pessoas portadoras de deficiência, “para evitar que os subsídios atribuídos aos que frequentam cursos de formação profissional prejudiquem o gozo dos apoios económicos, quer os atribuídos aos próprios quer aos seus agregados familiares”. A deputada pediu ainda a atribuição de subsídios a quem cuida de portadores de deficiência, com o objectivo “de aliviar os seus encargos do dia-a-dia”, a promoção de canais de acesso ao emprego mais diversificados e a definição de um plano sistematizado de apoio ao emprego.

