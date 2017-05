Teatro de Lavradores leva à ribalta futuros dramaturgos

O Teatro de Lavradores anunciou ontem os três vencedores locais da primeira competição de dramaturgia do Festival de Teatro de Guangdong, Hong Kong e Macau. O prémio que distingue o melhor texto para teatro foi conquistado por Mok Keng Fong, autor de “Utopia N.º 1”, que vai ser encenada ainda este ano. De Macau, o concurso recebeu um total de 36 obras. Os melhores vão ser publicados em livro.

Elisa Gao

O Teatro de Lavradores foi o primeiro agrupamento teatral criado após a transferência de soberania de Macau entre Portugal e a República Popular da China. Ao fim de 17 anos sob as luzes da ribalta – e de inúmeras experiências no palco – a companhia decidiu dedicar-se à formação de novos dramaturgos.

Ontem, o grupo de teatro anunciou a lista dos vencedores de Macau da primeira competição de escrita para teatro organizada no âmbito do Festival de Teatro de Guangdong, Hong Kong e Macau. O prémio de melhor texto para teatro foi atribuído à peça “Utopia n.º 1”, de Mok Keng Fong, que versou no papel uma história que reflecte as realidades de Macau, recorrendo à expressão e à narrativa do absurdo.

Vong Weng Chon, com “Uma história de Mim Próprio”, e a escritora Chan Ka I, com “Sob o Muro da Cidade”, foram distinguidos com o prémio de excelência, pela “sua criatividade, singularidade e capacidade para abrir portas à imaginação”.

Cada região tem a sua própria competição. No total, em Macau, foram submetidas a concurso 36 obras, de autores locais.

Jacky Li, director do grupo de teatro que promove a competição no território – o Teatro de Lavradores – que é, também, membro do júri da competição, explicou as três regras tidas em consideração na avaliação dos textos: o tema, a fluidez na leitura e a própria dramaturgia, ou seja, a possibilidade do texto ser convertido num espectáculo teatral. À excepção dos textos vencedores, a maioria dos trabalhos submetidos a concurso são histórias muito coladas à realidade, que deixam pouco espaço para a imaginação, disse Jacky Li ao PONTO FINAL.

Este concurso de escrita para teatro integra-se num projecto de dois anos, chamado de “Plano de Intercâmbio Teatral entre Guangdong-Hong Kong-Macau 2016”, iniciado o ano passado. Ao longo de 2016, o Teatro de Lavradores abriu as portas aos aspirantes a escritores e organizou um laboratório de escrita para teatro destinado à formação de futuros dramaturgos. Dos textos criados nas oficinas de escrita, foram selecionados os melhores que, em Agosto deste ano, vão ser transformados em livro, que reunirá as peças teatrais com maior qualidade. Entretanto, e até ao final do ano, cada uma das peças vencedoras em cada uma das regiões vai ser encenada e levada à palco. Em Macau vai ser representada “Utopia No.1”.

Jacky Li adiantou que a preparação para levar à cena “Utopia n.º 1” já está a decorrer: “Começámos a preparar a parte administrativa, agora estamos à procura de um director e encenador, que tem que ler o texto primeiro, e só depois, vamos recrutar os actores. Contamos que todo o elenco seja de Macau”, acrescentou.

O director do Teatro de Lavradores não sabe se esta competição vai ter pernas para andar e prosseguir nos próximos anos, mas está muito optimista no que toca aos capítulos da formação e da encenação. Por agora, Jacky Li quer concentrar-se neste passo importante do projecto, que é encenar as peças com maior qualidade e garantir que se mantêm em palco por dois ou três anos:

“Esperamos formar dramaturgos locais, que escrevam textos baseados em Macau, que depois circulem internacionalmente”, disse.

O pano não cai no final, quando o autor termina de escrever o texto, a espectáculo continua, porque a peça pode viajar e ser representada em Macau, Hong Kong, ou em qualquer parte do mundo.