A nova Biblioteca Pública do Patane está em destaque na 10.a edição da revista trimestral “Os Livros e a Cidade”. A publicação, da responsabilidade da rede de Bibliotecas Públicas de Macau, já está nas bancas, agora com um grafismo renovados. Com uma tiragem de 3000 exemplares e publicada apenas em língua chinesa, a revista publica ainda na sua mais recente edição uma entrevista com uma jovem autora local.

