Revisão da lei de dados pessoais é “cada vez mais necessária”, mas ainda não há calendarização

Vasco Fong disse ontem que os trabalhos de revisão da Lei de Protecção de Dados Pessoais continuam sem prazo estabelecido. O responsável pelo Gabinete de Protecção de Dados Pessoais diz que o território pode ir buscar inspiração à nova legislação europeeia sobre a matéria.

Joana Figueira

O processo de revisão da Lei de Protecção de Dados Pessoais continua sem calendarização, afirmou esta quinta-feira Vasco Fong, director do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP). O magistrado assumiu ontem, em conferência de imprensa, a necessidade crescente de analisar uma lei que está em grande medida obsoleta, por se encontrar em vigor há mais de dez anos. A principal razão é grande quantidade de “pacotes legislativos” que se encontram actualmente nas mãos do Governo: “Efectivamente, nota-se cada vez mais essa necessidade porque ao fim de mais de dez anos, a própria legislação se revela insuficiente ao nível de protecção de dados pessoais e da privacidade das pessoas. Principalmente quando nós olhamos para a experiência da União Europeia”, defendeu o director do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

Para Vasco Fong, o novo regulamento relativo à protecção de dados pessoais e da privacidade das pessoas que vai entrar em vigor na União Europeia (UE) pode servir de exemplo para outras regiões e territórios: “Na minha modesta opinião, esse novo regulamento da União Europeia vai ser uma peça muito valiosa para os países e territórios que queiram acompanhar a evolução desta nova realidade ao nível de protecção de dados pessoais e da privacidade”, defendeu.

Na União Europeia, quem cometer actos ilícitos que resultem na revelação de dados pessoais vai ser sancionado com multas pesadas, solução que tem a si inerente o reforço da ideia de protecção de dados pessoais e da privacidade dos indivíduos, explicou Vasco Fong. O juiz considera que o novo mecanismo pode ser “um instrumento muito eficaz” para “qualquer ordenamento jurídico aperfeiçoar o seu sistema”, ainda que a eficácia da solução proposta por Bruxelas ainda não tenha sido comprovada.

O responsável do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais comentou ainda o caso que envolve o presidente da ANIMA, Albano Martins, acusado de ter infringido a Lei de Protecção de Dados Pessoais por ter partilhado, nas redes sociais, um vídeo em que um agente da Polícia Judiciária (PJ) agride violentamente um cão. Fong declarou que o caso ainda está em fase de investigação, não sendo por isso da competência do organismo que lidera.

Vasco Fong defendeu ainda que os vídeos ou fotografias que apresentem actos que não estão de acordo com a lei devem ser entregues às autoridades competentes para que acompanhem o caso, ao invés de serem publicados nas redes sociais. Quanto ao caso específico de Albano Martins, o responsável considera-o “discutível”.

Na tarde de ontem, o director do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais também apresentou o balanço dos trabalhos efectuados pelo organismo durante o ano transacto: em 2016 foram instaurados 224 processos de investigação, número que representa um aumento de 45 por cento em comparação com os processos registados em 2015.

“Significa que os cidadãos e as empresas estão a dar mais atenção à protecção de dados pessoais. Acho que é bom”, apontou Vasco Fong, em jeito de conclusão.